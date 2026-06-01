Экономика

Отменен тендер на поставку электромобилей госслужащим

Госсектор
Автомобили
время публикации: 01 июня 2026 г., 20:52 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 20:54
Nati Shohat/Flash90

Тендерная комиссия управления государственных закупок Израиля уведомила участников тендера об отмене лотов на поставку электромобилей для государственных служащих.

Речь идет о новом тендере, который должен был стать продолжением тендера от 2024 года, в рамках которого только 20 государственных служащих сделали выбор в пользу электромобилей.

В управлении аргументировали отмену нового тендера "необходимостью пересмотра затрат и адаптации к меняющимся потребностям".

