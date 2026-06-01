Трамп заявил о прекращении огня в Ливане: "Израильская армия не войдет в Бейрут"

Президент США Дональд Трамп сообщил после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу: политики договорились о том, что израильская армия не войдет на Бейрут, а войска, начавшие наступление, повернули обратно.

"Также, через высокопоставленных представителей, мы провели хорошую беседу с "Хизбаллой". Они согласились на прекращение огня – Израиль не будет атаковать их, а они Израиль", – добавил Трамп.

В интервью телеканалу NBC американский лидер заявил: ему неизвестно о том, что Иран прекратил переговоры с США, но не исключил, что информация соответствует действительности: "Мне кажется, мы слишком много говорим. Помолчать будет очень полезно".

Однако некоторое время спустя в социальной сети Truth президент США сообщил, что переговоры с Исламской республикой Иран продолжаются и идут интенсивно.