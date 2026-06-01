Суд освободил шестерых участников атаки на отделение полиции в Бейт-Шемеше
время публикации: 01 июня 2026 г., 16:48 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 16:48
Мировой суд в Иерусалиме распорядился освободить из-под стражи шестерых представителей ультраортодоксальной общины, участвовавших в ночь на 1 июня в атаке на полицейский участок в Бейт-Шемеше после задержания уклониста от военной службы.
По информации новостной службы N12, решение было принято после того, как представитель полиции не смог предоставить убедительных доказательств причастности задержанных к произошедшему.