Суд освободил шестерых участников атаки на отделение полиции в Бейт-Шемеше

Мировой суд в Иерусалиме распорядился освободить из-под стражи шестерых представителей ультраортодоксальной общины, участвовавших в ночь на 1 июня в атаке на полицейский участок в Бейт-Шемеше после задержания уклониста от военной службы.

По информации новостной службы N12, решение было принято после того, как представитель полиции не смог предоставить убедительных доказательств причастности задержанных к произошедшему.