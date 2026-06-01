Крупный пожар в Ришон ле-Ционе: огонь перекинулся на автомобили, угрожает зданиям
время публикации: 01 июня 2026 г., 16:55 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 16:55
Многочисленные пожарные расчеты работают на месте пожара, вспыхнувшего на пустыре на улице Шалом Шабази в Ришон ле-Ционе. Огонь, раздуваемый ветром, перекинулся на несколько автомобилей и распространяется в сторону зданий.
Пожарные пытаются локализовать очаг возгорания и не допустить его приближения к жилым домам и расположенной поблизости синагоге.
