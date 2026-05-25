Герцог заморозил рассмотрение просьбы Нетаниягу о помиловании

Президент Израиля Ицхак Герцог заморозил рассмотрение просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу о помиловании.

Как сообщает "Кан", рассмотрение просьбы было прекращено из-за отказа премьер-министра принять участие в переговорах, которые Герцог инициировал по вопросу о соглашении между защитой и обвинением.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара согласилась принять участие в переговорах, Нетаниягу и его представители не ответили на предложение.

Отмечается также, что сама просьба о помиловании утратит смысл после завершения свидетельских показаний Нетаниягу. Просьба основана на том, что премьер-министр вынужден в период войны проводить много часов в зале суда. Дача свидетельских показаний премьер-министром завершится в ближайшее время, и с того момента Нетаниягу не должен будет находиться в зале суда, а значит утратится смысл просьбы о помиловании.