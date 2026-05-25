x
25 мая 2026
|
последняя новость: 11:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 11:19
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Герцог заморозил рассмотрение просьбы Нетаниягу о помиловании

Биньямин Нетаниягу
Ицхак Герцог
время публикации: 25 мая 2026 г., 09:55 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 10:12
Герцог заморозил рассмотрение просьбы Нетаниягу о помиловании
Oren Ben Hakoon/POOL

Президент Израиля Ицхак Герцог заморозил рассмотрение просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу о помиловании.

Как сообщает "Кан", рассмотрение просьбы было прекращено из-за отказа премьер-министра принять участие в переговорах, которые Герцог инициировал по вопросу о соглашении между защитой и обвинением.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара согласилась принять участие в переговорах, Нетаниягу и его представители не ответили на предложение.

Отмечается также, что сама просьба о помиловании утратит смысл после завершения свидетельских показаний Нетаниягу. Просьба основана на том, что премьер-министр вынужден в период войны проводить много часов в зале суда. Дача свидетельских показаний премьер-министром завершится в ближайшее время, и с того момента Нетаниягу не должен будет находиться в зале суда, а значит утратится смысл просьбы о помиловании.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2026

"Дай помилование, перестань быть трусом". Подробности тайной встречи между Герцогом и Бардуго