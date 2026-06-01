Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал командира ракетного подразделения "Хизбаллы"

время публикации: 01 июня 2026 г., 19:19 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 19:19
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщила, что ударом с воздуха в районе Набатии был ликвидирован Мухаммад Муса Матирх, командир ракетного подразделения "Хизбаллы".

Удар был нанесен 31 мая. Цель была определена при содействии бойцов бригады "Голани", действующих в районе крепости Бофор.

По данным ЦАХАЛа, Матирх годами руководил подготовкой и проведением сотен ракетных и дроновых атак против мирного населения Израиля и израильских военных.

969-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии