ЦАХАЛ ликвидировал командира ракетного подразделения "Хизбаллы"

Армия обороны Израиля сообщила, что ударом с воздуха в районе Набатии был ликвидирован Мухаммад Муса Матирх, командир ракетного подразделения "Хизбаллы".

Удар был нанесен 31 мая. Цель была определена при содействии бойцов бригады "Голани", действующих в районе крепости Бофор.

По данным ЦАХАЛа, Матирх годами руководил подготовкой и проведением сотен ракетных и дроновых атак против мирного населения Израиля и израильских военных.