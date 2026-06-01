Израиль

Состоялся телефонный разговор Нетаниягу и Трампа

Война с "Хизбаллой"
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
время публикации: 01 июня 2026 г., 19:48 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 19:59
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

На фоне сообщений о том, что "Хизбалла" согласна на полное прекращение огня, состоялся телефонный разговор между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом США Дональдом Трампом.

На момент публикации сообщения содержание разговора не раскрывается.

О согласии "Хизбаллы" на перемирие написало 1 июня издание Axios. По данным журналиста Барака Равида, спикер парламента Ливана Набих Берри передал администрации Трампа, что "Хизбалла" готова к немедленному и полному прекращению огня и готова гарантировать его соблюдение.

Израильские обозреватели предполагают, что Трамп взял на себя миссию посредника и обсуждает с Нетаниягу предложения Берри.

969-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии