Axios: "Хизбалла" готова к немедленному и полному прекращению огня

По информации издания Axios, спикер парламента Ливана Набих Берри передал администрации Трампа, что "Хизбалла" готова к немедленному и полному прекращению огня и готова гарантировать его соблюдение.

Источники журналиста Барака Равида сообщили, что Вашингтон дал понять Берри, что Нетаниягу, по всей видимости, на это не согласится.

Ранее США предлагали частичное перемирие, в рамках которого "Хизбалла" откажется от ударов по северу Израиля в обмен на отказ Израиля бомбить Бейрут. Однако Берри этот вариант отверг, настаивая на всеобъемлющем соглашении.