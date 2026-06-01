Axios: "Хизбалла" готова к немедленному и полному прекращению огня
время публикации: 01 июня 2026 г., 19:54 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 20:10
По информации издания Axios, спикер парламента Ливана Набих Берри передал администрации Трампа, что "Хизбалла" готова к немедленному и полному прекращению огня и готова гарантировать его соблюдение.
Источники журналиста Барака Равида сообщили, что Вашингтон дал понять Берри, что Нетаниягу, по всей видимости, на это не согласится.
Ранее США предлагали частичное перемирие, в рамках которого "Хизбалла" откажется от ударов по северу Израиля в обмен на отказ Израиля бомбить Бейрут. Однако Берри этот вариант отверг, настаивая на всеобъемлющем соглашении.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июня 2026