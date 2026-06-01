Метеослужба: весна 2026 года была самой холодной за четверть века

Метеослужба Израиля опубликовала отчет за последние три месяца, согласно которому май 2026 года был самым холодным с 2008 года, а на севере страны – с 1993 года: дневные температуры были ниже нормы на 3-4 градуса.

Холодными были и предшествующие месяцы, март и апрель, так что весна 2026 года в целом по стране стала самой холодной с 2000 года, а во внутренних районах - с 1997-го. Согласно отчету, в течение мая чередовались периоды аномального холода и кратковременные волны хамсина с температурами до 40-42 градусов в долине Арава.

Картина осадков за сезон 2025/26 существенно различалась в зависимости от региона: на юге осадков выпало в полтора-два раза больше нормы, это один из самых высоких показателей за всю историю метеонаблюдений в регионе. В Беэр-Шеве за все время метеонаблюдений – более 100 лет – лишь трижды фиксировалось большее количество осадков, последний раз в сезоне 1971/72 года. При этом на севере и в центре страны осадков выпало несколько меньше нормы.