01 июня 2026
Израиль

Командование тыла продлило действие инструкций для населения до вечера 2 июня

время публикации: 01 июня 2026 г., 20:13 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 20:13
Yossi Aloni/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации Командование тыла продлило действующие инструкции для населения до 2 июня, до 20:00.

Напомним, что в населенных пунктах Мерон, Ор ха-Гануз, Бар-Йохай, Сафсуфа, Йесод ха-Маала, Касра-Самия, Бейт-Джан и Сдэ-Элиэзер действует режим ограниченной деятельности.

В районах Верхней Галилеи, северной части Голанских высот, а также в населенных пунктах Кацрин и Кидмат-Цви учеба разрешена лишь в помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Аналогичные распоряжения касаются и рабочих мест.

Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 50 человек, в закрытых помещениях – до 200 человек.

