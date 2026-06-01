Командование тыла продлило действие инструкций для населения до вечера 2 июня
время публикации: 01 июня 2026 г., 20:13 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 20:13
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации Командование тыла продлило действующие инструкции для населения до 2 июня, до 20:00.
Напомним, что в населенных пунктах Мерон, Ор ха-Гануз, Бар-Йохай, Сафсуфа, Йесод ха-Маала, Касра-Самия, Бейт-Джан и Сдэ-Элиэзер действует режим ограниченной деятельности.
В районах Верхней Галилеи, северной части Голанских высот, а также в населенных пунктах Кацрин и Кидмат-Цви учеба разрешена лишь в помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Аналогичные распоряжения касаются и рабочих мест.
Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 50 человек, в закрытых помещениях – до 200 человек.