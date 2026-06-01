"Ракевет Исраэль" приостановила движение поездов в центре страны из-за акции протеста "харедим"

Компания "Ракевет Исраэль" сообщила о приостановке движения поездов в центре страны после того, как участники акции протеста "харедим" перекрыли железнодорожные пути в районе мошава Ганот.

Представители ультраортодоксальной общины протестуют против задержания полицией студентов йешив, уклоняющихся от военной службы. Акции протеста проходят в Иерусалиме, на 4-м шоссе, в Нетивоте и Бней-Браке.