В различных районах страны начались акции протеста "харедим"
время публикации: 01 июня 2026 г., 17:57 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 17:57
На въезде в Иерусалим, в районе Струнного моста, сотни представителей ультраортодоксальной общины протестуют против задержания студентов йешив, уклоняющихся от службы в армии.
Демонстранты перекрыли въезд в столицу. Полиция объявила акцию протеста "незаконной" и предупредила, что будет применена сила для ее разгона.
Подобные акции протеста ультраортодоксальной общины проходят в Нетивоте и Бней-Браке.
Ссылки по теме