В различных районах страны начались акции протеста "харедим"

На въезде в Иерусалим, в районе Струнного моста, сотни представителей ультраортодоксальной общины протестуют против задержания студентов йешив, уклоняющихся от службы в армии.

Демонстранты перекрыли въезд в столицу. Полиция объявила акцию протеста "незаконной" и предупредила, что будет применена сила для ее разгона.

Подобные акции протеста ультраортодоксальной общины проходят в Нетивоте и Бней-Браке.