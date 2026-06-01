Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 1 июня: среднесезонная температура, переменная облачность

время публикации: 01 июня 2026 г., 05:56 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 06:10
Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 1 июня, температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 13-26 градусов, в Тель-Авиве – 20-26, в Хайфе – 18-25, в Эйлате – 24-37, в Беэр-Шеве – 17-30, на побережье Мертвого моря – 23-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-6, в Ариэле – 15-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-31, на Голанских высотах – 16-31.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 24-25 градусов, высота волн 20-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

Во вторник-пятницу ожидается постепенное повышение температуры. В субботу-воскресенье температура понизится.

