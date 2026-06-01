Снова тревога около границы с Ливаном
время публикации: 01 июня 2026 г., 16:08 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 16:34
В 16:07 1 июня тревога "Цева адом" прозвучала около границы с Ливаном, зафиксировано вторжение БПЛА. ЦАХАЛ сообщил, что зафиксировано падение "воздушной цели" на израильской территории, нет пострадавших.
16:12-16:13 тревога в Верхней и Центральной Галилее в связи с обстрелом из Ливана. ЦАХАЛ сообщил, что был зафиксирован запуск трех ракет, они были перехвачены силами ПВО.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что не получала сообщений о пострадавших в результате атак.