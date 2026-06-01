ЦАХАЛ предупредил жителей Бейрута о предстоящих ударах
время публикации: 01 июня 2026 г., 17:05 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 17:08
Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи обратился к жителям района Дахия в Бейруте с призывом немедленно эвакуироваться.
В предупреждении говорится: если "Хизбалла" продолжит обстреливать израильские города, ЦАХАЛ нанесет удары по целям на юге Дахии.
"Государство Израиль воюет с "Хизбаллой", а не с ливанским народом", – подчеркивается в сообщении.
