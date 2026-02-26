x
26 февраля 2026
26 февраля 2026
26 февраля 2026
26 февраля 2026
Израиль

ДТП с автобусом в Негеве, множество пострадавших

время публикации: 26 февраля 2026 г., 09:42 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 09:46
Пресс-служба МАДА

Утром 26 февраля на 40-й трассе недалеко от Мицпе-Рамона произошла авария, в результате которой автобус съехал с трассы и перевернулся. Пострадали не менее 17 человек.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что состояние двух пострадавших средней тяжести (водителя и одного из пассажиров), остальные получили легкие травмы.

В автобусе на момент аварии находились около 50 пассажиров.

