ДТП с автобусом в Негеве, множество пострадавших

Утром 26 февраля на 40-й трассе недалеко от Мицпе-Рамона произошла авария, в результате которой автобус съехал с трассы и перевернулся. Пострадали не менее 17 человек.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что состояние двух пострадавших средней тяжести (водителя и одного из пассажиров), остальные получили легкие травмы.

В автобусе на момент аварии находились около 50 пассажиров.