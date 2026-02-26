ДТП на 4-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист

Рано утром 26 февраля на 4-й трассе недалеко от развязки Бар-Илан столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 40 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший направлен в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии, без сознания, с травмами головы и нижних конечностей, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.