Сообщение "Oref Alert", полученное многими израильтянами, является мошенническим

В последние часы многие израильтяне получили сообщение, в котором говорится об исправлении ошибки при рассылке оповещений о ракетных обстрелах приложением Службы тылом.

Отправитель указан как Oref Alert. Сообщение содержит ссылку, на которую предлагается нажать, чтобы скачать обновленное приложение.

Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что сообщение является мошенническим и просят ни в коем случае не нажимать на ссылку.