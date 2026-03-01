x
Израиль

Сообщение "Oref Alert", полученное многими израильтянами, является мошенническим

Мошенничество
время публикации: 01 марта 2026 г., 15:45 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 15:47

В последние часы многие израильтяне получили сообщение, в котором говорится об исправлении ошибки при рассылке оповещений о ракетных обстрелах приложением Службы тылом.

Отправитель указан как Oref Alert. Сообщение содержит ссылку, на которую предлагается нажать, чтобы скачать обновленное приложение.

Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что сообщение является мошенническим и просят ни в коем случае не нажимать на ссылку.

Израиль
