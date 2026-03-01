x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Одной из жертв ракетных обстрелов стала 68-летняя Марина Балеева

Война с Ираном
Погибшие
время публикации: 01 марта 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 17:20
Одной из жертв ракетных обстрелов стала 68-летняя Марина Балеева
Flash90

Во время ночной сирены по дороге в бомбоубежище 68-летняя Марина Балеева потеряла сознание. Бригада "скорой" по дороге в "Ихилов" продолжала бороться за ее жизнь, но в больнице медики были вынуждены констатировать ее смерть.

Врачи сообщили, что причиной смерти пациентки стала остановка сердца из-за острой дыхательной недостаточности и панической атаки.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
