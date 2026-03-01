Одной из жертв ракетных обстрелов стала 68-летняя Марина Балеева
Во время ночной сирены по дороге в бомбоубежище 68-летняя Марина Балеева потеряла сознание. Бригада "скорой" по дороге в "Ихилов" продолжала бороться за ее жизнь, но в больнице медики были вынуждены констатировать ее смерть.
Врачи сообщили, что причиной смерти пациентки стала остановка сердца из-за острой дыхательной недостаточности и панической атаки.
