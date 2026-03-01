x
Падение ракеты в Бейт-Шемеше, не менее девяти погибших, десятки раненых

Война с Ираном
Мада
время публикации: 01 марта 2026 г., 14:28 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 15:37
Фельдшеры и парамедики МАДА оказывают неотложную помощь пострадавшим
Пресс-служба МАДА
Фельдшеры и парамедики МАДА оказывают неотложную помощь пострадавшим
Пресс-служба полиции Израиля

В Бейт-Шемеше упавшей ракетой повреждены несколько одноэтажных строений, в том числе бомбоубежище при синагоге. Добровольцы ЗАКА сообщили о восьми погибших, около 20 раненых. Согласно поступающей информации, большинство погибших находились в бомбоубежище.

Раненые доставляются в больницы "Адаса Эйн-Керем", "Адаса Ар а-Цофим", "Шаарей Цедек", "Шамир - Асаф а-Рофе".

На 38-м шоссе, рядом с местом падения ракеты, стоят реанимационные автомобили, готовые принять раненых от бригад "скорой помощи".

Ведется разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Работы могут продолжаться несколько часов. Представители мэрии сообщили радиостанции "Кан Бет", что не удается установить связь с 20 жителями города.

Израиль
