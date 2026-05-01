В Араве мужчина застрял на высоковольтных проводах во время полета на параплане, его спасли

В Араве, около поселка Сапир, мужчина застрял на высоковольтных проводах во время полета на параплане. Была проведена спасательная операция. По разным данным, пострадавшему от 30 до 50 лет.

Пострадавшего на вертолете эвакуировали в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Состояние от средней тяжести до тяжелого.

Обстоятельства происшествия уточняются.