01 мая 2026
В Араве мужчина застрял на высоковольтных проводах во время полета на параплане, его спасли

время публикации: 01 мая 2026 г., 09:10 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 09:18
Пресс-служба МАДА

В Араве, около поселка Сапир, мужчина застрял на высоковольтных проводах во время полета на параплане. Была проведена спасательная операция. По разным данным, пострадавшему от 30 до 50 лет.

Пострадавшего на вертолете эвакуировали в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Состояние от средней тяжести до тяжелого.

Обстоятельства происшествия уточняются.

