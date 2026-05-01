Около Нетании на пляже реанимируют пострадавшего во время купания

Утром 1 мая на пляже "Полег", в южной части Нетании, из воды вытащили пожилого мужчину, захлебнувшегося во время купания.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи "Маген Давид Адом". Пострадавшего реанимировали. Он в критическом состоянии доставлен в больницу "Ланиадо".

МАДА уточняет: пострадавшему 87 лет (первоначально сообщалось, что ему "около 60").