Около Нетании на пляже реанимируют пострадавшего во время купания
время публикации: 01 мая 2026 г., 08:34 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 09:25
Утром 1 мая на пляже "Полег", в южной части Нетании, из воды вытащили пожилого мужчину, захлебнувшегося во время купания.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи "Маген Давид Адом". Пострадавшего реанимировали. Он в критическом состоянии доставлен в больницу "Ланиадо".
МАДА уточняет: пострадавшему 87 лет (первоначально сообщалось, что ему "около 60").