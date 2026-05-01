01 мая 2026
|
последняя новость: 09:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Около Нетании на пляже реанимируют пострадавшего во время купания

Мада
время публикации: 01 мая 2026 г., 08:34 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 09:25
Пресс-служба МАДА

Утром 1 мая на пляже "Полег", в южной части Нетании, из воды вытащили пожилого мужчину, захлебнувшегося во время купания.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи "Маген Давид Адом". Пострадавшего реанимировали. Он в критическом состоянии доставлен в больницу "Ланиадо".

МАДА уточняет: пострадавшему 87 лет (первоначально сообщалось, что ему "около 60").

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook