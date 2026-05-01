Инструкции Командования тыла могут быть ужесточены со следующей недели

Глава окружного совета Мате-Эшер Моше Давидович сообщил, что после напряженных переговоров со службами безопасности лидеры органов местной власти добились изменения инструкций для населения.

Как сообщает "А-Йом", в ближайшие дни ожидается ужесточение инструкций Командования тыла, и приграничные районы севера будут объявлены "желтыми".

В частности, будет сокращена разрешенная численность собраний, будут также введены ограничения на образовательную деятельность. По словам Давидовича, этот шаг направлен на приведение ситуации на местах в соответствие с уровнем угрозы.

Накануне вечером Командование тыла продлило действие существующих инструкций (без ограничений, до 1500 тысяч собрания в приграничных районах) до вечера субботы.