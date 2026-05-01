Полиция и ЦАХАЛ остановили угонщика автомобиля, он ранен
время публикации: 01 мая 2026 г., 01:04 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 06:16
Полиция сообщила об инциденте после угона автомобиля из центра Израиля, направлявшегося в сторону палестинских территорий.
Силы полиции выставили блокпосты, чтобы остановить машину и предотвратить угон. Водитель проигнорировал требование остановиться, прорвал заграждения и врезался в полицейскую машину. Полицейские открыли огонь по колесам автомобиля, однако он продолжил движение и ускорился в сторону сил ЦАХАЛа, которые также открыли огонь.
Подозреваемый был ранен и задержан.
Начато расследование.
Источники в ПА заявляют, что автомобиль был обстрелян к северу от Рамаллы.