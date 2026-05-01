x
01 мая 2026
|
последняя новость: 06:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция и ЦАХАЛ остановили угонщика автомобиля, он ранен

Полиция
ЦАХАЛ
Криминал
время публикации: 01 мая 2026 г., 01:04 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 06:16
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила об инциденте после угона автомобиля из центра Израиля, направлявшегося в сторону палестинских территорий.

Силы полиции выставили блокпосты, чтобы остановить машину и предотвратить угон. Водитель проигнорировал требование остановиться, прорвал заграждения и врезался в полицейскую машину. Полицейские открыли огонь по колесам автомобиля, однако он продолжил движение и ускорился в сторону сил ЦАХАЛа, которые также открыли огонь.

Подозреваемый был ранен и задержан.

Начато расследование.

Источники в ПА заявляют, что автомобиль был обстрелян к северу от Рамаллы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook