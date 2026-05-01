Опрос "Mаарива": "Бэяхад" обходит "Ликуд", но не может сформировать коалицию без арабских партий
время публикации: 01 мая 2026 г., 07:31 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 07:31
Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, блок "Бэяхад", в который объединились партии Нафтали Беннета и Яира Лапида, стал бы крупнейшей фракцией Кнессета с 28 мандатами.
Партия "Ликуд" набирает 26 мандатов, "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом получает 14 мандатов, "Демократим" Яира Голана – 10 мандатов.
У "Оцмы Йегудит" Итамара Бен-Гвира – 9 мандатов, у НДИ и ШАС – по 8 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ – РААМ – по 5 мандатов.
Таким образом, партии правящей коалиции набирают 50 мандатов, еврейские оппозиционные партии – 60 мандатов.