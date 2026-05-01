01 мая 2026
последняя новость: 12:22
01 мая 2026
|
01 мая 2026
|
последняя новость: 12:22
01 мая 2026
В Шхеме задержан подозреваемый в производстве и хранении оружия

время публикации: 01 мая 2026 г., 11:34 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 11:39
В Шхеме задержан подозреваемый в производстве и хранении оружия
Пресс-служба полиции Израиля

Пограничная полиция Иудеи и Самарии и ЦАХАЛ сообщили о рейде в Шхеме, проведенном в ночь на 1 мая для выявления инфраструктуры незаконного производства оружия.

По данным полиции, была обнаружена оружейная мастерская с токарным станком. В ходе обыска изъяты винтовка M16 с магазином, пистолет с магазином, охотничье ружье, магазины и боеприпасы, а также боевое снаряжение, включая бронежилеты, детали оружия, каску и кинжал.

Токарный станок и оборудование для производства оружия конфискованы.

Один подозреваемый задержан и передан для допроса следователям ШАБАКа.

938-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии