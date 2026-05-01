В Шхеме задержан подозреваемый в производстве и хранении оружия
время публикации: 01 мая 2026 г., 11:34 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 11:39
Пограничная полиция Иудеи и Самарии и ЦАХАЛ сообщили о рейде в Шхеме, проведенном в ночь на 1 мая для выявления инфраструктуры незаконного производства оружия.
По данным полиции, была обнаружена оружейная мастерская с токарным станком. В ходе обыска изъяты винтовка M16 с магазином, пистолет с магазином, охотничье ружье, магазины и боеприпасы, а также боевое снаряжение, включая бронежилеты, детали оружия, каску и кинжал.
Токарный станок и оборудование для производства оружия конфискованы.
Один подозреваемый задержан и передан для допроса следователям ШАБАКа.