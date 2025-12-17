Умер актер Гил Жерар, сыгравшего главного героя в сериале "Бак Роджерс в 25-м веке"
Американский актер Гил Жерар, прославившийся ролью капитана Уильяма "Бака" Роджерса в научно-фантастическом сериале "Бак Роджерс в 25-м веке", умер на 83-м году жизни.
Жена актера сообщила, что он скончался 16 декабря у себя дома в северной Джорджии от онкологического заболевания.
Гил Жерар родился 23 января 1943 года в Арканзасе. Окончил католическую школу, поступил в университет, но бросил учебу. В кино снимался с начала 70-х. Почти за полувековую карьеру сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах. Главной его ролью принято считать роль "Бака".