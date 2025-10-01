Ракетная тревога в окрестностях сектора Газы: сбиты две ракеты
время публикации: 01 октября 2025 г., 14:01 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 14:24
На территории населенных пунктов Кфар-Аза, Саад, Мефалсим и Нир-Ам сработала ракетная тревога.
По данным экстренных служб, в направлении Израиля были выпущены не менее четырех ракет, несколько из них упали на территории сектора. На перехват ракет были выпущены три ракеты-перехватчика.
"Маген Давид Адом" сообщает, что после ракетного обстрела информация о пострадавших и падении обломков не поступала.
ЦАХАЛ сообщает, что две ракеты пересекли границу и были перехвачены. Пострадавших и разрушений нет.