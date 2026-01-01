Время зажигания субботних свечей 2 января 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:07, 17:27

Тель-Авив – 16:26, 17:28

Хайфа – 16:15, 17:26

Беэр-Шева – 16:29, 17:30

Эйлат – 16:23, 17:32

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ваехи":

Чувствуя приближение смерти, Яаков берет с Йосефа клятву не хоронить его в Египте, а перенести его тело в пещеру Махпела в Хевроне, где покоятся его отцы. Яаков приравнивает сыновей Йосефа Эфраима и Менаше к своим собственным сыновьям. Во время благословения он умышленно кладет правую руку на голову младшего, Эфраима, пророча ему величие. Перед кончиной Яаков призывает всех сыновей, давая каждому индивидуальное напутствие, которое определяет характер и будущую судьбу их колен.

После торжественного погребения Яакова в Ханаане братья опасаются мести Йосефа, но тот успокаивает их, подчеркивая, что их зло было обращено Богом во благо. Глава заканчивается смертью Йосефа, который просит потомков забрать его кости при будущем исходе из Египта.

Глава "Ваехи" в рукописном свитке Торы начинается без привычного отступа. Комментаторы находят в этом философский смысл: когда Яаков, носитель божественной истины, уходит из мира, наступает рабство, и из-за тягот закрываются сердца и глаза его потомков. При этом глава начинается словами "И жил Яаков", вопреки последующему описанию смерти праотца. Истинная жизнь праведника проявляется не в биологическом существовании, а в том, продолжают ли его дети идти по его стопам. Пока потомки разделяют идеалы Яакова, сам он считается живым.

Просьба Яакова к Йосефу поступить с ним "по милости и по правде" вводит в иудаизм важнейшую этическую категорию. Помощь, оказываемая умершему (захоронение), считается истинной милостью (ивр. хесед шель эмет), поскольку она абсолютно бескорыстна: дающий точно знает, что не получит от получателя никакой ответной услуги, благодарности или выгоды в этом мире.