Пять членов семьи едва не утонули в Герцлии, медики борются за жизнь мужчины

Пять человек, члены одной семьи, едва не утонули в отдалении от берега на пляже Акадия в Герцлии. "Маген Давид Адом" сообщает, что катером морской полиции был эвакуирован мужчина в возрасте около 40 лет в бессознательном состоянии.

Еще четверо пострадали легко: две женщины, мужчина и ребенок. Медики оказывают всем пострадавшим неотложную помощь и эвакуируют их в больницу "Ихилов". Мужчина находится в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь.