x
01 октября 2025
|
последняя новость: 17:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2025
|
01 октября 2025
|
последняя новость: 17:50
01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пять членов семьи едва не утонули в Герцлии, медики борются за жизнь мужчины

время публикации: 01 октября 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 17:05
Пять членов семьи едва не утонули в Герцлии, медики борются за жизнь мужчины
Пресс-служба МАДА

Пять человек, члены одной семьи, едва не утонули в отдалении от берега на пляже Акадия в Герцлии. "Маген Давид Адом" сообщает, что катером морской полиции был эвакуирован мужчина в возрасте около 40 лет в бессознательном состоянии.

Еще четверо пострадали легко: две женщины, мужчина и ребенок. Медики оказывают всем пострадавшим неотложную помощь и эвакуируют их в больницу "Ихилов". Мужчина находится в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 сентября 2025

На пляже в Герцлии обнаружено тело мужчины