Ближний Восток

ОАЭ не будут финансировать обучение в британских вузах из-за угрозы радикализации

ОАЭ
Великобритания
Университеты
Ислам
Высшее образование
время публикации: 09 января 2026 г., 08:48 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 08:48
ОАЭ не будут финансировать обучение в британских вузах из-за угрозы радикализации
AP JANE MINGAY

Объединенные Арабские Эмираты прекращают государственное финансирование обучения своих студентов в университеты Великобритании из-за опасений, что они подвергнутся радикализации со стороны исламистских групп, сообщает The Times.

Особую озабоченность властей ОАЭ вызывает влияние "Братьев-мусульман" в университетских кампусах.

Эмираты активно продвигают обучение своих студентов в иностранных вузах. Программы минпроса и МИДа ОАЭ для студентов в приоритетных областях покрывают стоимость обучения, стипендии на проживание, проезд и медицинскую страховку.

Решение ОАЭ ограничить обучение своих студентов в Великобритании может существенно повлиять на их численность в кампусах, которая удвоилась с 2017 по 2024 год и достигла 8500 человек.

Больше всего эмиратских студентов обучается в Университете Центрального Ланкашира, затем следуют Манчестерский университет, Университет Лидса, Королевский колледж Лондона и Университетский колледж Лондона.

