Минобороны РФ заявило о применении "Орешника" в ответ на "атаку резиденции Путина"

Министерство обороны РФ объявило, что российские военные в ночь на 9 января нанесли массированный удар по объектам на территории Украины, применив в том числе ракетный комплекс "Орешник".

В заявлении минобороны РФ утверждается: "Цели удара достигнуты. Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины".

Минобороны РФ заявляет, что удар нанесен в ответ "на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря".

Ранее украинские власти сообщали, что в ночь на 9 января Киев подвергся очередной массированной атаке российских ударных беспилотников. По данным местных властей, погибли не менее четырех человек, около 20 получили ранения и травмы. Сообщается, что один из погибших – медик экстренной службы, который прибыл на вызов после предыдущего удара и стал жертвой следующей атаки. Еще четверо коллег из его бригады получили ранения. В результате атаки возникли пожары в нескольких районах Киева. Серьезные повреждения получили два жилых дома на левом берегу Днепра, а также высотное здание в центральной части города. Сообщалось о пожаре в торговом центре и падении беспилотника в районе медицинского учреждения. Городские власти заявляют о повреждениях объектов критической инфраструктуры: фиксировались перебои с водоснабжением и другие нарушения работы инфраструктуры. Воздушная тревога в Киеве продолжалась около пяти часов.

31 декабря телеканал CNN со ссылкой на официальные источники отмечал: Центральное разведывательное управление США считает, что Украина не наносила удар по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Однако и МИД РФ, и офис Путина заявляли, что такая атака была осуществлена.

Президент США Дональд Трамп, получив доклад ЦРУ, опубликовал в социальной сети Truth Social ссылку на статью газеты The New York Post, в которой президента России Владимира Путина обвиняют в распространении лжи о якобы имевшем место ударе. Согласно статье, Россия распространяет ложь об атаке, чтобы дать повод для ужесточения своей позиции после успешных переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что Кремль не может представить доказательств и призвал поверить ему на слово. "На Рождество Россия направила на Киев и другие украинские города 131 БПЛА, чтобы убивать мирных жителей. Россияне похищают детей. Они пытают и убивают пленных. Москва неоднократно пыталась убить Зеленского. Атака против Путина более чем оправдана", – отмечалось в материале NYP.

Отметим, что первоначально Трамп поверил Путину на слово, когда тот сообщил об ударе. "Мне это не нравится. Это плохо. Я узнал об этом утром от президента Путина. Он сказал, что его атаковали. Это плохо. Сейчас не время. Я был в ярости", – заявил поначалу американский лидер.