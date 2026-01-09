Протесты в Иране: число жертв и арестованных растет, власти ввели информационную блокаду

Власти Ирана пытаются обеспечить информационную блокаду на фоне разрастающихся по всей стране акций протеста. 8 января почти по всей стране был отключен доступ к интернету. Поступали сообщения об отключении интернета в Тегеране, Исфахане, Лордегане, Абданане, Ширазе и других районах.

По данным Human Rights Activists News Agency (HRANA, США) на утро 9 января, в ходе столкновений с силовиками во время протестов погибли не менее 42 человек, задержаны более 2270. В то же время, еще вечером в четверг некоторые оппозиционные источники из Ирана сообщали о гибели свыше 45 человек.

Сведения о жертвах крайне сложно проверить.

В соцсетях публикуются кадры происходящего: перевернутые и горящие автомобили провластного ополчения "Басидж" в Тегеране, многотысячная толпа демонстрантов в Мешхеде, массовые протесты в Тебризе, установление "шахского" флага в центре Хорремабада, нападения на бойцов "Корпуса стражей исламской революции" в разных районах страны и др. Широко разошелся кадр с изображением молодой женщины, прикуривающей сигарету от горящего портрета верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Несмотря на попытки режима аятолл ввести информационную блокаду, кадры с места событий получают широкое распространение.

Массовые протесты в Иране длятся около двух недель, они охватывают все большую территорию, в них вовлекается все больше людей. Из-за ограничений связи отслеживать последствия жесткого подавления протестов сложно.

Государственные СМИ Ирана вынуждены публиковать некоторые сведения о происходящем. Но общая тональность таких публикаций такова: протесты инспирированы из-за рубежа, "враг" (прежде всего в лице Израиля и США) довел Исламскую республику до тяжелого экономического кризиса, а теперь провоцирует кровопролитие. При этом официальные сведения о жертвах и арестованных пока не публикуются.