Управление аэропортов сняло пассажиров с самолета из-за долгов авиакомпании

160 пассажиров рейса, который должен был вылететь из аэропорта имени Бен-Гуриона в Бухарест, были внезапно высажены из самолета и с задержкой в несколько часов размещены на других рейсах.

Как сообщает "Калькалист", причиной инцидента стало требование Управления аэропортов к авиакомпании, которая должна была выполнять рейс, оплатить долги, которые не удалось взыскать иным способом.