09 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
09 января 2026
09 января 2026
09 января 2026
Экономика

Управление аэропортов сняло пассажиров с самолета из-за долгов авиакомпании

время публикации: 09 января 2026 г., 10:11
Управление аэропортов сняло пассажиров с самолета из-за долгов авиакомпании
160 пассажиров рейса, который должен был вылететь из аэропорта имени Бен-Гуриона в Бухарест, были внезапно высажены из самолета и с задержкой в несколько часов размещены на других рейсах.

Как сообщает "Калькалист", причиной инцидента стало требование Управления аэропортов к авиакомпании, которая должна была выполнять рейс, оплатить долги, которые не удалось взыскать иным способом.

Экономика
