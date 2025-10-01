x
01 октября 2025
|
последняя новость: 17:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2025
|
01 октября 2025
|
последняя новость: 17:50
01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

К югу от Ашкелона разбился парапланерист, он в тяжелом состоянии

Мада
Ашкелон
время публикации: 01 октября 2025 г., 16:53 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 16:53
К югу от Ашкелона разбился парапланерист, он в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш получила сообщение о несчастном случае на пляже к югу от Ашкелона, где разбился моторный параплан.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте 49 лет, получившему множественные травмы.

В тяжелом состоянии он был эвакуирован на машине интенсивной терапии в больницу "Барзилай".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июля 2025

В Нетании погиб парапланерист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июля 2025

Легендарный спортсмен экстремал погиб во время полета на параплане
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 мая 2025

Парапланерист выжил после того, как ветер поднял его на высоту 8000 метров