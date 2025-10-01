К югу от Ашкелона разбился парапланерист, он в тяжелом состоянии

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш получила сообщение о несчастном случае на пляже к югу от Ашкелона, где разбился моторный параплан.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте 49 лет, получившему множественные травмы.

В тяжелом состоянии он был эвакуирован на машине интенсивной терапии в больницу "Барзилай".