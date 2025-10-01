Внимание, розыск: пропал 34-летний Иван Стойкович из Рош а-Айна

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 34-летнего Ивана Стойковича, проживающего в Рош а-Айне. В последний раз его видели 28 сентября в районе центрального автовокзала Тель-Авива.

Приметы: рост 1.87, среднего телосложения, карие глаза, темные волосы, борода.

Описание одежды и обуви: черная рубашка с короткими рукавами, белые шорты и шлепанцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 03-9004444.