Машина сбила ребенка, катавшегося на самокате в Петах-Тикве
время публикации: 01 октября 2025 г., 17:46 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 17:46
Мальчик в возрасте девяти лет получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Петах-Тикве.
По сообщению "Маген Давид Адом", ребенок катался на самокате по улице Яаков Моше Бройде, когда его сбила машина.
Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. После оказания ему неотложной помощи, медики эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии.