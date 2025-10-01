Машина сбила ребенка, катавшегося на самокате в Петах-Тикве

Мальчик в возрасте девяти лет получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Петах-Тикве.

По сообщению "Маген Давид Адом", ребенок катался на самокате по улице Яаков Моше Бройде, когда его сбила машина.

Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. После оказания ему неотложной помощи, медики эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии.