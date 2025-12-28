Опрос "Кан" после интервью с Фельдштейном: "Ликуд" и партия Беннета потеряли по два мандата

Телеканал "Кан-11" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом Kantar после того, как в течение трех вечеров на прошлой неделе телеканал показывал интервью с Эли Фельдштейном, главным подозреваемым по делу об утечке секретных материалов из канцелярии премьер-министра.

По сравнению с предыдущими опросами, партии "Ликуд" и партия Нафтали Беннета потеряли по два мандата, усилились позиции партии Гади Айзенкота и впервые преодолевает электоральный барьер партия "Милуимники" Йоза Хенделя.

Согласно результатам опроса, если бы парламентские выборы состоялись сегодня, места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Ликуд" – 25 мест, партия Нафтали Беннета – 20, ШАС – 10, партия "Яшар!" Гади Айзенкота – 9, "Демократим" – 9, "Оцма Иегудит" – 9, "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана – 9, "Еш Атид" – 8, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5, "Милуимники" – 4.

Электоральный барьер не преодолевают "Кахаль Лаван" Бени Ганца, "Ционут Датит" Бецелеля Смотрича и БАЛАД.

Участникам опроса был задан вопрос о том, верят ли они в объективность комиссии по расследованию трагедии 7 октября, формируемой правительством. 53% респондентов ответили, что не верят, 29% ответили утвердительно и 18% не смогли определиться с ответом.

Респондентам также был задан вопрос о том, как они относятся к словам Фельдштейна, верят ли они ему больше, чем Нетаниягу. 36% ответили, что верят Фельдштейну больше, 24% заявили, что доверяют больше версии Нетаниягу и 40% выбрали ответ "не знаю".