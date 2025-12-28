Премьер Нового Южного Уэльса на исключил привлечения войск к обеспечению безопасности евреев

Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс заявил: он не исключает, что для обеспечения безопасности еврейской общины будут направлены войска – в рамках пересмотра политики после теракта на пляже Бонди.

"Мы проведем переоценку программ и мер безопасности на будущее. Необходим принципиально новый подход. Нынешнее положение сохраняться не может. Перед нами стоит нелегкая задача восстановления еврейской жизни в Сиднее. Так что мы рассматриваем все варианты", – сказал он.

Миннс также сообщил, что для обеспечения безопасности горожан в новогодние праздники и последующий период полиция будет оснащена автоматическим оружием. Рассматривается и вопрос о предоставлении права на ношение оружия Еврейской общественной службе безопасности (Community Security Group NSW).

Как сообщает телеканал ABC, 26 ноября эта служба предупредила полицию штата об опасности насильственных проявлений антисемитизма в отношении участников ханукального мероприятия на пляже Бонди. 14 декабря жертвами антисемитского теракта здесь стали 15 человек.