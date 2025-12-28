x
28 декабря 2025
|
последняя новость: 21:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 декабря 2025
|
28 декабря 2025
|
последняя новость: 21:52
28 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"У нас есть фундамент соглашения": во Флориде начались переговоры Трампа и Зеленского

Россия
Украина
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 28 декабря 2025 г., 21:20 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 21:24
"У нас есть фундамент соглашения": во Флориде начались переговоры Трампа и Зеленского
AP Photo/Alex Brandon

В Мар-а-Лаго в штате Флорида начались переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это третья встреча лидеров с начала года, обсуждается инициатива Трампа по урегулированию в Украине.

"У нас есть фундамент соглашения. Мы можем очень быстро достичь прогресса. Украина ценит это, и Россия ценит это. Они обе хотят положить этому конец. Иначе это будет продолжаться еще очень долго, и погибнут еще миллионы людей. Миллионы", – заявил Трамп.

Зеленский поблагодарил американского президента, подчеркнув: он надеется, что переговоры как можно скорее приведут к миру. В то же время политик уклонился от однозначного ответа на вопрос о территориальных уступках со стороны Украины, сообщив, что вопрос будет обсуждаться на переговорах.

Трампу был задан вопрос, можно ли считать, что Путин всерьез стремится к миру, если учесть мощь российских ударов по Украине. "Он очень серьезен. Украины тоже наносят по России мощные удары – им приходится", – сказал американский лидер.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 декабря 2025

Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с Путиным
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 декабря 2025

Зеленский в рождественском поздравлении: "У нас одна мечта – чтобы он сгинул"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 декабря 2025

Зеленский раскрыл содержание мирного плана по Украине