"У нас есть фундамент соглашения": во Флориде начались переговоры Трампа и Зеленского

В Мар-а-Лаго в штате Флорида начались переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это третья встреча лидеров с начала года, обсуждается инициатива Трампа по урегулированию в Украине.

"У нас есть фундамент соглашения. Мы можем очень быстро достичь прогресса. Украина ценит это, и Россия ценит это. Они обе хотят положить этому конец. Иначе это будет продолжаться еще очень долго, и погибнут еще миллионы людей. Миллионы", – заявил Трамп.

Зеленский поблагодарил американского президента, подчеркнув: он надеется, что переговоры как можно скорее приведут к миру. В то же время политик уклонился от однозначного ответа на вопрос о территориальных уступках со стороны Украины, сообщив, что вопрос будет обсуждаться на переговорах.

Трампу был задан вопрос, можно ли считать, что Путин всерьез стремится к миру, если учесть мощь российских ударов по Украине. "Он очень серьезен. Украины тоже наносят по России мощные удары – им приходится", – сказал американский лидер.