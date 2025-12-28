x
28 декабря 2025
Израиль

Из-за угрозы "каменных атак" возле Тарабина местный совет Лехавим изменил маршрут школьных автобусов

Полиция
Негев
Бедуины
время публикации: 28 декабря 2025 г., 21:23
Лехавим
Moshe Shai/Flash90

Глава местного совета Лехавим Элад Арази уведомил жителей, что маршрут школьных автобусов будет изменен из-за угрозы "каменных атак" возле бедуинского поселка Тарабин.

В ночь на субботу, 27 декабря, полиция начала операцию в бедуинском поселке Тарабин, которая сопровождалась беспорядками местных жителей. В ходе операции был легко ранен один полицейский. После завершения ночной операции, несколько жителей поселка, в качестве "акта мести" выехали в соседние еврейские населенные пункты, где был причинен ущерб десяткам автомобилей.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир распорядился установить бетонные заграждения ("бетонады") и блокпосты на въезде в населенный пункт.

Сразу после установки заграждений в Тарабине возобновились столкновения местных жителей с полицейскими. В полицейских бросали камни, те в ответ использовали слезоточивый газ. Бен-Гвир приехал в Тарабин, где был встречен камнями. Министр не пострадал.

Израиль
