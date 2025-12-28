x
28 декабря 2025
|
последняя новость: 21:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 декабря 2025
|
28 декабря 2025
|
последняя новость: 21:52
28 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Манифестация алавитов в Латакии, сообщается о погибших, десятки раненых

Сирия
время публикации: 28 декабря 2025 г., 21:52 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 21:56
Манифестация алавитов в Латакии, сообщается о погибших, десятки раненых
AP Photo/Omar Albam

Три человека погибли и около 60 получили ранения в сирийском городе Латакия в ходе протестов алавитов против теракта, происшедшего 26 декабря в алавитской мечети Хомса. Жертвами взрыва стали восемь человек.

Государственные СМИ Сирии утверждают, что "остатки режима Башара Асада" напали в Латакии на полицейских и мирных жителей. Десятки пострадавших доставлены в больницы. У них огнестрельные и ножевые ранения, ушибы от камней. Нападению подверглись и перевозившие пострадавших скорые.

"Из неизвестного источника был открыт огонь на поражение, в результате пострадали и стражи порядка, и мирное население", – говорится в заявлении МВД. Также утверждается, что полиции удалось восстановить порядок.

"После свержения старого режима связанные с ним группы отвергают политические изменения в Сирии, занимаясь подстрекательством и выдвигая сеющие раздор лозунги, чтобы подтолкнуть улицы к насилию, используя это в своих целях", – заявляет агентство SANA.

Напомним, что к алавитской общине принадлежала верхушка предыдущего режима, включая и бывшего президента Башара Асада. В нынешнем руководстве преобладают исламисты-сунниты. Это приводит к столкновениям новых властей также с курдами и друзами.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 декабря 2025

Теракт во время пятничной молитвы в мечети в Сирии, есть жертвы