Манифестация алавитов в Латакии, сообщается о погибших, десятки раненых

Три человека погибли и около 60 получили ранения в сирийском городе Латакия в ходе протестов алавитов против теракта, происшедшего 26 декабря в алавитской мечети Хомса. Жертвами взрыва стали восемь человек.

Государственные СМИ Сирии утверждают, что "остатки режима Башара Асада" напали в Латакии на полицейских и мирных жителей. Десятки пострадавших доставлены в больницы. У них огнестрельные и ножевые ранения, ушибы от камней. Нападению подверглись и перевозившие пострадавших скорые.

"Из неизвестного источника был открыт огонь на поражение, в результате пострадали и стражи порядка, и мирное население", – говорится в заявлении МВД. Также утверждается, что полиции удалось восстановить порядок.

"После свержения старого режима связанные с ним группы отвергают политические изменения в Сирии, занимаясь подстрекательством и выдвигая сеющие раздор лозунги, чтобы подтолкнуть улицы к насилию, используя это в своих целях", – заявляет агентство SANA.

Напомним, что к алавитской общине принадлежала верхушка предыдущего режима, включая и бывшего президента Башара Асада. В нынешнем руководстве преобладают исламисты-сунниты. Это приводит к столкновениям новых властей также с курдами и друзами.