Нетаниягу распорядился продвигать законопроект об изменении аппарата чиновников

время публикации: 01 октября 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 11:04
Marc Israel Sellem/POOL

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился продвигать законопроект, который позволит обеспечить необходимое "многообразие мнений" среди правительственных чиновников.

Как сообщает "Кан", в ходе заседания кабинета министров глава правительства подверг критике аппарат чиновников.

"Непостижима ситуация, при которой все чиновники придерживаются одних и тех же взглядов", – сказал Нетаниягу.

По словам премьер-министра, законопроект, продвижение которого возложено на министра юстиции Ярива Левина, должен "предоставить возможность любому правительству, с любой политической стороны, проводить политику, не сталкиваясь с препятствиями со стороны чиновников, которые вставляют палки в колеса".

"Мир мчится вперед, а наш чиновничий аппарат застрял в эпохе Османской империи. Надо отдать должное Эрдогану – его система управления взята на вооружение израильскими чиновниками", – сказал Нетаниягу.

