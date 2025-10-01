Нетаниягу распорядился продвигать законопроект об изменении аппарата чиновников

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился продвигать законопроект, который позволит обеспечить необходимое "многообразие мнений" среди правительственных чиновников.

Как сообщает "Кан", в ходе заседания кабинета министров глава правительства подверг критике аппарат чиновников.

"Непостижима ситуация, при которой все чиновники придерживаются одних и тех же взглядов", – сказал Нетаниягу.

По словам премьер-министра, законопроект, продвижение которого возложено на министра юстиции Ярива Левина, должен "предоставить возможность любому правительству, с любой политической стороны, проводить политику, не сталкиваясь с препятствиями со стороны чиновников, которые вставляют палки в колеса".

"Мир мчится вперед, а наш чиновничий аппарат застрял в эпохе Османской империи. Надо отдать должное Эрдогану – его система управления взята на вооружение израильскими чиновниками", – сказал Нетаниягу.