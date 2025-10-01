Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 1 октября, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможны слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 17-26 градусов, в Тель-Авиве – 22-28, в Хайфе – 22-27, в Эйлате – 23-33, в Беэр-Шеве – 20-29, на побережье Мертвого моря – 22-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-28, в Ариэле – 18-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-32, на Голанских высотах – 18-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 80-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг-субботу – повышение температуры. В воскресенье-понедельник температура понизится. Солнечно.