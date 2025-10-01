На 90-м шоссе в результате ДТП пострадал мотоциклист, он в тяжелом состоянии
время публикации: 01 октября 2025 г., 00:15 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 00:15
На 90-м шоссе, недалеко от поселка Неот А-Киар, мотоциклист не справился с управлением и его байк завалился на большой скорости. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (мужчина примерно 28 лет) получил тяжелые травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
