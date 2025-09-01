x
01 сентября 2025
01 сентября 2025
Израиль

"20 лет спустя": в Хомеше открылся новый детский сад

время публикации: 01 сентября 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 08:46
"20 лет спустя": в Хомеше открылся новый детский сад
Фото: Рои Хади. Пресс-служба регионального совета Шомрон

В северной Самарии в поселке Хомеш открылся новый детский сад – первый, возобновивший деятельность на территории общин, эвакуированных в рамках "размежевания" 20 лет назад.

На торжественной церемонии присутствовали: глава регионального совета Шомрон Йоси Даган, Аяла Леви – бывшая воспитательница детсада Хомеша, вынужденная покинуть его во время эвакуации, новая воспитательница сада Атара Рубин, сотрудники системы образования, родители и дети.

Министр образования Йоав Киш направил приветствие участникам церемонии, заявив: "Министерство образования обеспечит поддержку каждой еврейской общине в нашей стране".

Министр финансов и министр в министерстве обороны Бецалель Смотрич заявил: "Открытие сада – это символ возрождения и новой жизни в сердце Самарии".

Израиль
