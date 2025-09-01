Новый учебный год: дети севера и "отеф Аза" возвращаются в свои школы

1 сентября в школы и детские сады пошли 2587000 израильских детей. Среди них 180600 детей пойдут в первый класс и 149000 начнут свой последний учебный год в 12-м классе. 340000 детей пойдут в старшую группу детского сада.

В том числе 582000 детей начнут учебу в системе ультраортодоксального еврейского образования и 579000 – в учебных заведениях арабского сектора. 24000 детей начнут учебу в классах для одаренных и еще 18000 – в классах для отличников.

В районе Ткума, в который вошли населенные пункты, расположенные у границ сектора Газы ("отеф Аза"), учебный год начнут 23522 ребенка, на 1763 больше, чем до резни 7 октября 2023 года. В том числе вернутся в свои школы и детские сады дети эвакуированных кибуцев (за исключением все еще отстраивающихся кибуцев Беэри, Нир Оз, Кисуфим, Холит и Кфар-Аза).

На севере вернутся в свои школы дети эвакуированных населенных пунктов линии противостояния вдоль ливанской границы. Согласно данным министерства просвещения, на север вернулись около 90% детей и 97% педагогического состава, однако в Кирьят-Шмоне не досчитались 30% детей детских садов, 27% детей начальных школ и около 20% учеников средней школы. Из-за сокращения количества детей в регионе были закрыты три начальные школы (в Кирьят-Шмоне, Метуле и Бецете) и более 30 детских садов.

В общей сложности сегодня откроются 5807 школ и 21600 детских садов, в которых работают 219000 учителей, 5800 директоров школ и 24000 воспитательниц детских садов.

Ученики некоторых средних школ планируют на сегодня забастовку в знак протеста против неспособности правительства заключить сделку по освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе почти два года.