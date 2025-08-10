Региональный совет Шомрон готовится к восстановлению поселков Ганим и Кадим

Региональный совет Шомрон готовится к возвращению в населенные пункты Ганим и Кадим (северная Самария), эвакуированные в рамках программы "размежевания" в 2005 году.

Согласно планам совета и анализу государственных земель вокруг этих населённых пунктов, на их территории можно будет разместить до 46332 жителей, исходя из расчёта количества дунамов государственной земли. Планы подготовлены в рамках программы "Миллион в Шомроне", данные обнародованы к 20-летию эвакуации.

Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган призвал вынести на ближайшее заседание кабинета министров вопрос о реализации отмены закона о размежевании и в отношении Ганим и Кадим.

В конце прошлой недели региональный совет Шомрон сообщил о ещё одном шаге в исправлении исторической несправедливости – начале возобновления муниципальных услуг в Са-Нуре впервые за 20 лет. Тракторы отдела благоустройства совместно с инициативной группой будущих жителей поселения начали уборку оставшегося там мусора, а мусоровоз совета впервые с момента эвакуации установил в поселке контейнер для отходов.