Маленький Лиор на могиле своего отца: фотография с похорон Ариэля Люблинера, обошедшая СМИ

Многие израильские СМИ опубликовали фотографию Итая Коэна (агентство Flash90) c похорон сержанта резерва Ариэля Люблинера, погибшего в секторе Газы. На этой фотографии запечатлены боевые товарищи Ариэля и его девятимесячный сын Лиор, играющий рядом с могилой.

Ариэль Люблинер похоронен на кладбище Цур-Шалом.

34-летний Ариэль Люблинер служил в подразделении боевого обеспечения 6036 в составе 36-й дивизии. Он стал 900-м военнослужащим ЦАХАЛа, погибшим в ходе войны "Железных мечей".

Большая часть семьи Люблинера проживает в Бразилии. Он репатриировался около 10 лет назад и в киббуце познакомился с будущей женой – репатрианткой из Испании.

"Вместе со всем народом Израиля моя супруга и я посылаем глубокие соболезнования семье воина-резервиста старшего сержанта Ариэля Люблинера, павшего в бою в секторе Газы. Он доблестно воевал за безопасность Израиля, победу над ХАМАСом и возвращение похищенных", – заявил глава правительства Биньямин Нетаниягу.