На юге сектора Газы погиб старший сержант Ариэль Люблинер

Разрешена к публикации информация о гибели на юге сектора Газы старшего сержанта резерва Ариэля Люблинера, 34 лет из Кирьят-Бялика, бойца подразделения боевого обеспечения 6036 из состава 36-й дивизии.

Люблинер стал 900-м военнослужащим ЦАХАЛа, погибшим в ходе войны "Железных мечей".

Ариэль оставил после себя жену Барбару и девятимесячного сына.

Большая часть семьи Люблинера проживает в Бразилии. Он репатриировался около 10 лет назад и в киббуце познакомился с будущей женой – репатрианткой из Испании.

"Вместе со всем народом Израиля моя супруга и я посылаем глубокие соболезнования семье воина-резервиста старшего сержанта Ариэля Люблинера, павшего в бою в секторе Газы. Он доблестно воевал за безопасность Израиля, победу над ХАМАСом и возвращение похищенных", – заявил глава правительства Биньямин Нетаниягу.

Отметим, что ранее в ходе другого инцидента в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа, бронетранспортер ЦАХАЛа наехал на взрывное устройство, в результате чего были ранены семеро военнослужащих. Об этом сообщают израильские СМИ, в частности "Исраэль а-Йом" и Walla.

Один из раненых находится в состоянии средней тяжести, остальные ранены легко.

Все раненые были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, их семьи были уведомлены о происшедшем. Пятеро военнослужащих уже выписаны из больницы.

